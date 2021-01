Forte appello del direttore Mantovani: «Il virus è un killer che uccide. Vaccino? Chi ha già avuto il Covid lasci spazio ad altri»

Prosegue in Italia la campagna di vaccinazione per difendersi dal Covid-19. L’Italia risulta il primo paese dell’Europa per vaccini inoltrati. Tuttavia, bisogna correre perchè alcuni vaccini hanno la necessità del richiamo dopo alcuni mesi. I ritardi rischierebbero di rendere difficile arrivare all’immunità di gregge. E’ il caso del vaccino Pfizer, il primo ad essere iniettato in Italia. Tuttavia, sono attesi anche vaccini monodose che dovrebbero facilitare il tutto. la situazione resta complessa e al momento la velocità di somministrazione non è ancora soddisfacente. Per questo motivo il direttore dell’Humanitas, Alberto Mantovani, ha rivolto un appello soprattutto a chi ha già avuto il Covid durante il programma Agorà in onda su Raitre: “Nessuno ha dato mandato di rimandare la vaccinazione di chi ha avuto la malattia, ma sappiamo che chi ha avuto Covid sintomatico raramente si riammala. E’ un gesto di responsabilità lasciare il proprio posto in lista”.

Forte appello del direttore dell’Humanitas e un auspicio

Il direttore fa appello al senso di responsabilità dei tanti italiani che sono guariti dal Covid-19. Poi fa un riferimento all’eventuale ritardo della seconda dose. Mantovani non è d’accordo, sarebbe un rischio che potrebbe compromettere la campagna. I tempi vanno rispettati tra le dosi di un vaccino, afferma il direttore durante il contenitore politico in onda su Raitre. Secondo Mantovani, la seconda ondata del Covid in Italia non si è mai arrestata. Si va avanti da mesi, ormai, con la media di 500 morti al giorno.

Solo attraverso il vaccino e i comportamenti dei cittadini si può vincere questa lunga e insidiosa guerra contro il virus che rimane, come ricorda il direttore dell’Humanitas, un killer che uccide ancora. Mantovani chiude con l’auspicio che non apra alcuna possibilità di andare al voto perchè non è il momento giusto con una pandemia in corso.

