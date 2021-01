Coronavirus 15 gennaio, raggiunto un milione di vaccinati

Emergenza Coronavirus oggi 15 gennaio in Italia, raggiunto un milione di vaccinati: l’annuncio del premier Conte.

A oggi, dall’inizio della campagna vaccinale il 27 dicembre scorso, un milione di italiani ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. Lo ha reso noto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Si tratta di un dato importante: l’Italia è prima in Europa e anche la Gran Bretagna, che ha iniziato prima la campagna vaccinale è a 3,5 milioni di dosi somministrate.

Leggi anche –> Lombardia verso la zona rossa, la polemica di Fontana: “E’ una punizione”

Ha evidenziato Giuseppe Conte nel suo messaggio via social: “Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro Servizio sanitario nazionale, per la risposta straordinaria. L’Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante. Andiamo avanti così mantenendo sempre alta la guardia”.

Leggi anche –> Neonato morto in culla: i genitori positivi al Coronavirus

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dati Coronavirus Italia oggi 15 gennaio: la situazione

Nella giornata di oggi, si registra una ulteriore stabilizzazione del numero dei contagi, con ancora una volta diverse Regioni che superano i mille casi. Ad esempio, abbiamo 2.205 nuovi contagi e 68 morti in Lombardia, poi ancora 1.794 nuovi contagi e 67 morti in Emilia Romagna e 1.394 nuovi contagi e 36 morti nel Lazio. Complessivamente, nella giornata di oggi sono stati registrati 16.146 nuovi contagi e altri 477 morti.

L’alto numero di tamponi non ha significato un incremento dei contagi: sono stati infatti in tutto qualcosa come 273.506 i tamponi effettuati. Questo vuol dire che il rapporto tra i tamponi positivi e quelli complessivamente effettuati nelle ultime 24 ore è addirittura del 5,9%, uno dei dati più bassi dall’inizio dell’emergenza. Va però considerato che per la prima volta vengono conteggiati i test rapidi. Sono 2.522 poi i ricoveri in terapia intensiva, 35 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. 156 sono invece i nuovi ingressi nei reparti di terapia intensiva.