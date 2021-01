Stasera in tv, “Il tesoro dell’Amazzonia” su Tv8: trama e cast

Questa sera in onda su Tv8 “Il tesoro dell’Amazzonia” con The Rock. Ecco tutte le anticipazioni e la trama del film in prima serata.

Un cast niente male per “Il tesoro dell’Amazzonia“: Dwayne “The Rock” Johnson, Seann William Scott e Christopher Walken, infatti, sono i protagonisti del film diretto da Peter Berg e uscito negli Stati Uniti nel 2003. La pellicola action andrà in onda oggi 14 gennaio 2021 in prima serata su Tv8 per regalare a tutti i telespettatori italiani amanti dell’azione un giovedì sera all’insegna dell’avventura e dell’adrenalina. Ma ecco tutte le anticipazioni e la trama del film.

Il tesoro dell’Amazzonia, trama e anticipazioni

Il protagonista della storia è Beck, interpretato da Dwayne Johnson, che deve estinguere un cospiscuo debito con un boss importante. Per questo, accetta di andare all’avventura nella Foresta Amazzonica per cercare il figlio del boss Travis (Sean William Scott), archeologo dilettante che studia e aiuta le popolazioni locali. Beck si lancia nella folle missione con non pochi contrattempi lungo il percorso.

Nonostante Beck riesca finalmente a trovare il giovane Travis, quest’ultimo non ne vuole sapere di tornare indietro. Inoltre, il nostro protagonista dovrà vedersela con un pericolo boss locale, Christopher Walken nei panni di Hatcher, che sta devastando la foresta per costruire miniere al fine di arricchirsi a discapito della popolazione locale, che Travis sta tentando di difendere. Tra Beck e Travis nasce ben presto una forte amicizia e un rapporto di fiducia, a discapito delle resistenze iniziali.

Proprio grazie alla ritorvata armonia tra i due, riusciranno insieme a sconfiggere il perfido Hatcher e i suoi scagnozzi e restituire agli indigeni locali la loro serenità perduta, oltre che un preziosissimo manufatto dai poteri misteriosi, il Gatto D’Oro. Potremo assistere alle avventure di Beck e Travis questa sera, in prima serata, su Tv8.