Piazzapulita, anticipazioni e ospiti di stasera 14 gennaio

Piazzapulita ritorna questa sera con il suo consueto appuntamento. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti di Formigli.

Oggi, giovedì 14 gennaio, Piazzapulita torna in onda dopo la pausa natalizia. Nella puntata uno dei temi principali non potrà che essere la crisi sanitaria.

Questo argomento sarà poi seguito dal caos politico che nelle ultime ore ha messo in subbuglio l’Italia. Scopriamo di più sugli ospiti e le anticipazioni.

Piazzapulita: temi e dove vederlo

Il talk condotto da Corrado Formigli metterà sotto la lente di ingrandimento il caos politico e la crisi che sta facendo fremere tutta l’Italia. Dopo giorni di discussioni, Matteo Renzi ha ritirato le ministre di Italia Viva.

Il suo gesto ha aperto una crisi di governo che però sembra già essersi incagliata. Nel frattempo, tutti aspettano una contromossa del Premier Conte. Queste tensioni saranno proprio il fulcro di una parte della puntata in cui si discuterà dell’attuale crisi politica.

Grande rilevanza anche all’emergenza Covid-19. La pandemia non sembra ancora volersi arrestare, ma in Italia è partita con campagna vaccinale in cui si hanno a disposizione ben 2 vaccini: Pfizer e Moderna. Vaccinare 20milioni di persone sembra un obiettivo molto lontano e con le sole dosi a disposizioni le probabilità di riuscita calano ulteriormente. L’arrivo di Astrazeneca previsto per febbraio dovrebbe essere una boccata di sollievo dato che si potrebbero vaccinare 31milioni di persone.

Questo numero, benché alto, non basterebbe a raggiungere l’immunità di gregge dei 48milioni di italiani. Tutto dipende dalle vaccinazioni giornaliere che dovrebbero arrivare a 390mila, ma che oggi sono solo 60mila.

La puntata andrà in onda alle 21:15 su La 7. Chi non potesse vederla sul piccolo schermo potrà assistere all’episodio in live streaming o on-demand sul sito La7.it (link qui).