Porta al guinzaglio il marito per aggirare il coprifuoco: arriva la multa

“Folli” gesti da pandemia: porta al guinzaglio il marito per cercare di aggirare il coprifuoco, coppia multata in Canada

Il coprifuoco e tutte le regole stringenti per cercare di gestire la pandemia nel migliore dei modi, se portate avanti per lungo tempo possono provocare anche delle reazioni poco usuali. E’ il caso del Canada, dove una coppia originaria del Quebec, per aggirare il coprifuoco ha pensato di mettere in scena qualcosa di “insolito”. Una dona, infatti, è uscita durante il coprifuoco con il marito al guinzaglio, pensando in tal modo di eludere controlli ed eventuali sanzioni. La passeggiata con il cane, per permettere agli amici a quattro zampe di procedere anche con i loro bisogni primari, è concessa in Canada, come un po’ in tutti i paesi costretti ad imporre restrizioni per il Covid-19. La donna e suo marito hanno ricevuto una multa di 1.546 dollari canadesi ciascuno dalla polizia di Sherbrooke per aver violato il coprifuoco. La coppia è stata sorpresa a camminare alle 21:00 di sabato sera.

Canada, la coppia provoca e viene multata

Intanto il Canada è stato fortemente colpito come altri paesi dall’onda della pandemia da Covid-19. ll bilancio dei morti provocati dal coronavirus in Canada ha superato quota 15.000: lo ha reso noto l’Agenzia nazionale per la salute pubblica canadese. Nel Paese si contano ad oggi 555.207 contagi, inclusi 15.121 decessi. Nel paese vista anche la grande estensione territoriale, variano le misure così come i contagi.

Per questo motivo, i governi locali possono revocare o modificare le misure di sanità pubblica. E’ stata data la possibilità di adattare misure regionalizzate perchè il territorio è vasto e non tutte le aree sono state colpito allo stesso modo. Intanto le regole che valgono un po’ per tutti sono sostanzialmente diffuse anche in Canada. Mascherine obbligatorie, invito a lavarsi le mai e a non uscire se si soffre di malattie gravi.

