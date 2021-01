Bollette, consigli per difendersi dagli aumenti di luce e gas

Da gennaio le bollette aumentano per quanto riguarda luce e gas: ecco alcuni rimedi per difendersi dai rincari

Il nuovo anno non è iniziato bene per i tanti italiani che periodicamente si imbattono nella gestione delle spese della casa. Le bollette sono da sempre una fetta importante delle spese e una buona gestione di esse è per la maggior parte importante ai fini della gestione della casa. Il 2021, però, si è aperto con un aumento. I rincari riguardano particolarmente le bollette di luce e gas. La corrente elettrica, infatti, avrà un aumento del 4,5%, mentre il gas aumenterà del 5,3%. Una situazione non facile per molte famiglie italiane che in questo ultimo anno hanno dovuto far fronte al calo delle entrate dovute alla pandemia in corso. Le restrizioni governative imposte per contenere i contagi hanno creato grosse difficoltà con tanta gente che ha perso il lavoro. SOStariffe.it, però, ha preparato un decalogo per difendersi dai rincari.

Bollette, come difendersi dagli aumenti

Il primo consiglio che arriva dal portale specializzato è quello di passare al mercato libero, in modo da poter scegliere la tariffa più vantaggiosa tra quelle presenti sul mercato. TRa un anno, sarà necessario i passaggio per tutti ma il portale consiglia di anticipare i tempi scegliendo una tariffa meno costosa. Secondo una stima effettuata, una famiglia di quattro persone può risparmiare in tal modo fino a oltre 200 euro annui tra luce e gas.

Il secondo consiglio è quello di verificare, una volta passati al mercato libero, quale sia la tariffa più adatta con le simulazioni gratuite offerte da SOStariffe.it. Terzo punto, è quello di capire quali sono le fasce orarie di consumo. Esistono tariffe che variano il costo in base all’ora di consumo. Infine, è utile confrontare le tariffe della materia prima visto che molti altri costi sono fissi per tutti i gestori e scegliere un gestore che fornisce sia luce che gas. Questa soluzione solitamente comporta dei risparmi.