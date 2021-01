Test visivo, ciò che vedi nell’immagine rivela il tuo stato d’animo

Questo semplice test visivo permette di capire quale il tuo stato d’animo attuale e come questo influisce sulle tue giornate.

Il test scelto per la giornata di oggi non ha la finalità di indicare un aspetto caratterizzante della tua personalità, ma uno stato d’animo che provi. Gli stati d’animo sono spesso condizionanti e possono con il tempo divenire dei tratti caratteriali che hanno un influsso diretto sull’andamento delle nostre vite.

Comprenderli non dovrebbe essere complicato, ma capire quanto a fondo possano modificare i risultati che ottieni nel lavoro, nelle relazioni o nello studio può essere utile per cercare di contrastarli e cambiarli con un atteggiamento differente. Il test in questione funziona esattamente come tutti quelli che si trovano su internet: vi viene assegnato un profilo in base a quale elemento a schermo notiate in primo luogo.

Test visivo: qual è il tuo stato d’animo?

Insomma non vi resta che osservare l’immagine che trovate sopra e comprendere quale degli elementi presenti notate a prima vista. Ecco i risultati:

L’uomo che suona il flauto

Se la prima cosa che hai visto è un uomo seduto che suona il flauto, significa che in questo momento il tuo stato d’animo è l’ansia. Attendi che qualcosa nella tua vita cambi o sei già consapevole che qualcosa stia cambiando ma aspetti con impazienza che vi siano i primi risultati. E’ possibile che tu senta il bisogno di cambiare lavoro per ottenerne uno maggiormente gratificante.

La strada piena di curve

Se la tua attenzione è stata attirata dalla strada, significa che da qualche tempo a questa parte ti senta smarrito. Ci sono stati degli eventi che hanno bloccato la tua crescita professionale e ti hanno impedito di godere al meglio di ciò che hai. Nulla di problematico, se saprai prenderti cura di te stesso la strada in futuro sarà dritta. Magari potresti avere un atteggiamento maggiormente conciliante con i tuoi colleghi, questo aiuterebbe a migliorare il rapporto con loro ed il tuo stato d’animo nei confronti del lavoro.

Il segnale di pericolo

Se la prima cosa che hai notato è il segnale di pericolo, invece, significa che sei di pessimo umore. Ritieni che ogni cosa vada male e che ciò che fai non sia mai valido, ciò ti rende un pessimista. Tale atteggiamento non ti permette di esprimerti al meglio ed in un certo senso attira eventi negativi. Pensa positivo, non ti fare condizionare dagli altri e buttati in esperienze nuove senza timori.