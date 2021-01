Chi l’ha Visto? oggi, 13 gennaio, torna su uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose: tutte le anticipazioni sulla puntata

Chi l’ha Visto? torna in prima serata questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il consueto appuntamento del mercoledì sarà ricco di nuovi dettagli riguardanti la cronaca nera e uomini e donne scomparsi in circostanze misteriose. La corsa contro il tempo di Federica Sciarelli e della redazione del suo programma ha spesso dato una mano alle Forze dell’Ordine e permesso a persone scomparse di tornate sane e salve e a casa. Altre volte, invece, nonostante le prove raccolte, anche lo show è arrivato troppo tardi.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata in onda stasera.

Chi l’ha visto? Le anticipazioni

La redazione oggi si concentrerà sui nuovi casi di scomparsa che le sono stati segnalati e sul triste anniversario dalla scomparsa di coloro che, a oggi, non sono più tornati a casa. O per lo meno non ancora. Grazie al grande lavoro degli investigatori e alle segnalazioni dei telespettatori, molti casi sono stati risolti anche a distanza di anni. Nello specifico, per quanto riguarda la cronaca il programma di approfondimento si occuperà del caso di Maria Chindano, giovane imprenditrice calabrese il cui corpo è stato ritrovato senza vita. Il mistero sulla morte della donna si fa risalire a una telecamera rimasta disattivata nella dotte della scomparsa, la quale avrebbe potuto inchiodare il colpevole. Altro caso che ha lasciato basita l’opinione pubblica è quello di Federica Farinella, il cui corpo è stato ritrovato a quasi vent’anni dalla sua scomparsa. Infine, la trasmissione si occuperà del caso di Martina Rossi, giovane studentessa caduta dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca nell’estate del 2011.