Novità importanti sulla salute del campione Alex Zanardi, la notizia a cui nessuno credeva: “Tornato a parlare”.

L’ex campione di handbike Alex Zanardi – simbolo dello sport paralimpico non solo italiano in tutto il mondo – migliora ancora dopo il dramma dello scorso 19 giugno, quando il campione è divenuto vittima di un tragico incidente mentre percorreva una staffetta in hand bike. Zanardi è stato portato prima a Siena, poi alla Clinica San Raffaele di Milano.

Infine, da ormai un mese e mezzo si trova presso l’Ospedale di Padova. Dopo mesi, infatti, nella seconda metà di novembre aveva lasciato il San Raffaele di Milano, dove si era trovato a essere ricoverato lo scorso 24 luglio, a causa di un peggioramento delle condizioni.

Come sta Alex Zanardi: le ultime notizie positive

Proprio da Padova arrivano delle notizie che nessuno forse si sarebbe mai aspettato, soprattutto in così breve tempo. A parlare è la neuropsicologa Federica Alemanno, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’: “È stata una grande emozione quando ha cominciato a parlare, nessuno ci credeva”. A quanto pare, infatti, Alex Zanardi – sempre secondo quanto spiegato dal medico – “è riuscito a comunicare con la sua famiglia”.

La dottoressa Alemanno sottolinea: “Tenendogli la mano giorno per giorno sono rimasta sorpresa dalla sua capacità di recupero”. Quindi spiega che il campione si è risvegliato grazie alla tecnica awake-surgery: “Si tratta della la chirurgia da svegli. È una tecnica molto particolare che si fa in pochissimi centri in Italia e ha come obiettivo quello di garantire al paziente la migliore qualità di vita possibile dopo un’inevitabile intervento chirurgico alla testa”.