Alex Zanardi, condizioni di salute: il campione migliora

L’ultimo aggiornamento sulle condizioni di salute di Alex Zanardi fa ben sperare: ecco cosa è emerso nelle ultime ore.

Il calvario di Alex Zanardi, il secondo della sua straordinaria e complicata vita, è cominciato lo scorso 19 giugno, quando il campione è divenuto vittima di un tragico incidente mentre percorreva una staffetta in hand bike. L’urto con il camion gli ha causato un gravissimo trauma cranico, per il quale Alex è stato operato diverse volte nel corso di questi mesi. Zanardi è stato ricoverato prima all’ospedale di Siena e successivamente alla Clinica San Raffaele di Milano.

Lo scorso mese i medici della nota clinica milanese hanno reputato che le sue condizioni di salute fossero stabili e gli hanno dato il permesso di trasferirsi al reparto di neurochirurgia di Padova. Qui il campione ha continuato il suo percorso di riabilitazione psicomotoria. Tuttavia sono stati scarsi i dettagli riguardanti le sue condizioni di salute. Dal San Raffaele, probabilmente per rispetto del privacy, non sono state comunicate le esatte condizioni del paziente dimesso.

Alex Zanardi sta meglio

Fino a poche ore fa, dunque, sapevamo che Alex non è più a rischio e che è cosciente, ovvero in grado di rispondere agli stimoli esterni. A fornire maggiori informazioni sullo stato di salute del campione paralimpico ci ha pensato il Corriere. Sulle pagine del noto quotidiano scopriamo che Zanardi ci vede, ci sente ed è in grado di riconoscere le persone che gli stanno accanto: “Stringe la mano su richiesta. Se gli chiedono di fare ok, alza il pollice. Dov’è Daniela? E lui gira appena il capo verso di lei”.

Insomma Alex in questo periodo ha fatto ulteriori progressi rispetto a quando era ricoverato al San Raffaele. Ancora una volta Zanardi mostra la sua grinta e la capacità di non abbattersi di fronte alle difficoltà. Attualmente pare non sia ancora in grado di parlare, ma per quello ci vorrà ancora diverso tempo.

