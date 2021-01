Accoltella la fidanzata, l’agguato a Napoli: sono entrambi minori

Giovane accoltella la fidanzata durante un incontro premeditato allo scopo di punirla. Lei lo aveva appena lasciato, tremenda la vendetta.

Un giovane di 17 anni accoltella la fidanzata con la quale si era da poco conclusa la sua relazione. Il drammatico episodio è avvenuto a Napoli nella centralissima piazza Plebiscito. Il tutto si è svolto intorno alle ore 12:30 di martedì 12 gennaio 2021. E assume i crismi di un vero e proprio agguato.

Infatti la dinamica ricostruita dalle forze dell’ordine che si sono interessate a questo caso confermano che il minorenne avrebbe aspettato la ragazza in quanto a conoscenza degli spostamenti compiuti da questa. Una volta che i due si sono incrociati per strada, lui ha estratto un’arma da taglio e ha messo in atto la sua terribile vendetta. Il minorenne ha accoltellato la fidanzata che lo aveva lasciato. Subito dopo si è poi dato alla fuga. La vittima è coetanea del suo assalitore ed è stata colpita a tradimento. Il ragazzo l’avrebbe infatti avvicinata fingendo di avere buone intenzioni. E così l’ha abbracciata, ma questo suo atteggiamento conciliante mascherava in realtà dei biechi propositi. Lui ha estratto il coltello e ne ha approfittato per colpire lei alla gola.

Accoltella la fidanzata, succede nella centralissima piazza Plebiscito

Adesso la adolescente è ricoverata in ospedale al ‘Pellegrini’. A soccorrerla alcuni carabinieri di pattuglia proprio a piazza Plebiscito. Per fortuna la ferita non ha portato a conseguenze estremamente gravi. I medici hanno fornito la diagnosi, che è di 10 giorni. Nel frattempo proprio i carabinieri hanno intercettato il giovane assalitore e lo hanno tratto in arresto. Si trovava in casa sua nel quartiere San Lorenzo. Il violento deve rispondere dell’accusa di tentato omicidio ed il coltello e gli indumenti che aveva indosso risultano sotto sequestro.

Lui se ne era liberato nel tentativo di non destare alcun sospetto su di sé. Naturalmente la testimonianza della ragazza accoltellata è risultata decisiva. E da più parti si richiede una punizione severa nei confronti di lui, anche se in tanti dubitano che questo possa accadere, in virtù della minore età e se lui dovesse risultare incensurato.