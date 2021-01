GF Vip: tutti contro Pierpaolo Pretelli, parla il fratello Giulio

La situazione in casa Pretelli è tesa e lo strappo tra il gieffino e la sua famiglia sembra ogni giorno più grande. Ora è intervenuto anche il fratello.

Pierpaolo Pretelli sembra essere sempre più in rotta con il resto della sua famiglia. Da quando Elisabetta Gregoraci ha lasciato la Casa del Grande Fratello VIP e non è più accanto al suo “amico speciale”, tutto sembra essere rapidamente degenerato. La vicinanza del gieffino alla nuova arrivata Giulia Salemi pare aver anche peggiorato il rapporto già traballante di Pierpaolo con i genitori e il fratello. Ed è proprio suo fratello Giulio ad aver rotto il silenzio a Pomeriggio Cinque.

Giulio Pretelli contro il fratello a Pomeriggio 5

Pierpaolo questa volta ha davvero perso la pazienza con la sua famiglia e l’ultima puntata del GF VIP ne è la prova lampante. Stanco dei continui giudizi dei genitori e del fratello, soprattutto da quando si è avvicinato a Giulia Salemi, Pierpaolo ha sbottato e ha dichiarato di “vergognarsi della sua famiglia“. Affermazioni forti che hanno fatto infuriare il fratello Giulio.

Nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque, la fidata Barbara D’Urso ha accolto come ospite in studio il fratello del gieffino, Giulio Pretelli che ha detto la sua sulla situazione. Secondo lui, infatti, il vippone ha davvero esagerato nei confronti della famiglia. “Quando uscirà capirà. Giulia è Giulia ma la sua famiglia è la sua famiglia. Non può dire determinate cose, mia mamma sta soffrendo moltissimo.” ha commentato Giulio. Ha anche aggiunto come Pierpaolo dovrebbe ringraziare la sua famiglia se si trova dov’è al momento: “Se è al Grande Fratello deve ringraziare i suoi genitori per i sacrifici che hanno fatto.”

Mentre il gieffino si è detto deluso dalla reazione dei familiari nei confronti di Giulia Salemi, il fratello asserisce che in realtà ha parlato bene della modella e che è stato il montaggio degli editor del GF ad aver fatto credere diversamente e distorto la realtà dei fatti. “Ne abbiamo parlato bene, ai miei genitori lei piace.” ha infatti chiarito.