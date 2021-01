GF Vip, Pierpaolo Pretelli: il fratello tifa per Elisabetta e critica Giulia

Il fratello di Pierpaolo Pretelli, protagonista del GF Vip, ha rivelato di tifare per l’amicizia con Elisabetta Gregoraci e ha detto cosa pensa di Giulia Salemi.

Il fratello di Pierpaolo Pretelli, Giulio, è stato intervistato per parlare della bufera mediatica che sta coinvolgendo la sua famiglia da dopo Capodanno. L’ex Velino è stato messo in discussione per aver aver iniziato a frequentare Giulia Salemi all’interno della Casa.

Giulio Pretelli ha voluto schierarsi a favore della sua famiglia, sostenendo che sono stati attaccati sotto diversi fronti: “Ci hanno distrutto mentalmente, ci hanno detto di tutto. Nessuno della mia famiglia è contro Giulia“. A proposito delle critiche che ha ricevuto sua madre Margherita, ha asserito che: “Non posso negare che mia madre abbia più simpatia per Elisabetta. Con Giulia più distante? E’ un po’ è stata condizionata dai fans. Pierpaolo aveva ricevuto tante critiche, lo hanno bollato come un farfallone. Leggendo queste cattiverie, mia madre ha cercato di consigliargli di vivere il GF diversamente“. Secondo Giulio è questo il motivo per il quale la madre è stata fredda nei confronti di Giulia Salemi.

Giulio Pretelli preferisce Elisabetta Gregoraci per Pierpaolo

Secondo Giulio Pretelli, suo fratello non si è comportato bene interrompendo il collegamento a Capodanno, in quanto ha tolto alla madre la possibilità di spiegarsi meglio ed evitare di essere fraintesa. Ma lui chi preferirebbe per Pierpaolo? “Sono felice se lui è felice, ma per primo ho desiderato e sognato una relazione con Elisabetta. Eravamo più affezionati a lei. Poi, certo, Giulia è bellissima, hanno la stessa età e si divertono molto. Con Elisabetta era qualcosa di pulito, le cose erano arrivate pian piano“, ha dichiarato.

Il fratello del gieffino ha parlato personalmente con Elisabetta Gregoraci, che gli avrebbe confermato di tenere molto a Pierpaolo. Forse, però, da quando l’ex Velino ha tolto la loro foto dalla stanza, le cose per la showgirl sono cambiate. “Con le telecamere è diverso. Una donna di 40 anni che ha un figlio fuori ha un atteggiamento diverso da una ragazza di 27. Molte cose non puoi farle ma sono sicuro che si sarebbero rivisti“, ha ribadito Giulio Pretelli. Il giovane ha concluso sostenendo che secondo lui suo fratello si è allontanato dalla showgirl perché si è fatto condizionare da ciò che Giulia e Malgioglio gli hanno detto.