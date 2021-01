I Gemelli di Guidonia, chi sono: carriera e curiosità sul trio

Cosa sapere sui Gemelli di Guidonia, chi sono: carriera e curiosità sul trio comico che ha conquistato l’Italia.

Formatisi intorno alla fine degli anni Novanta, i Gemelli di Guidonia, già noti con il nome Effervescenti Naturali, sono tre fratelli: Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino. Vivono a Roma praticamente da tre lustri, ma le loro origini sono campane, di Napoli nello specifico. I primi riconoscimenti arrivano per loro diverso tempo fa.

Poco dopo essersi formati, infatti, ancora giovanissimi vincono il “Tiburfestival”: è il 1999. Nell’anno successivo si esibiscono in due occasioni in Piazza San Pietro di fronte a Papa Giovanni Paolo II. Iniziano ad avere una serie di palcoscenici importanti in cui mostrare le proprie qualità.

Chi sono i Gemelli di Guidonia: cosa sapere sul trio comico

Un incontro provvidenziale per loro è sicuramente quello con lo showman Rosario Fiorello: è lui infatti che, nel corso della fortunata trasmissione “Edicola Fiore”, li ribattezza come Gemelli di Guidonia. Ma già in precedenza, hanno comunque preso parte a molte e importanti trasmissioni televisive in Rai. Sono ospiti fissi delle trasmissioni del palinsesto notturno, quindi accompagnano Enrico Montesano nel 2006 durante un lungo tour teatrale. In questo caso, rivestono le duplici vesti di cantanti e attori.

Partecipano quindi alla manifestazione “O’scia” a Lampedusa, organizzata da Claudio Baglioni, duettando con il noto cantautore romano. Fanno quindi parte della trasmissione “I raccomandati” su RaiUno. Non nascondono inoltre il proprio ‘credo’ e per questo prendono parte al Family Day, esibendosi a Roma davanti a decine di migliaia di persone. Autori della colonna sonora del film “Una cella in due”, in anni più recenti hanno partecipato a Tu Si Que Vales, arrivando in semifinale. Fanno infine parte del cast della trasmissione Stasera tutto è possibile.