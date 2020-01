Egidio Russo: chi è il mago Heldin, carriera e curiosità

Carriera e curiosità su Egidio Russo: chi è il mago Heldin, personaggio televisivo molto noto, grazie alla partecipazione a molti programmi.

Salentino di nascita, da anni vive a Roma: stiamo parlando di Egidio Russo, noto ai più come mago Heldin, prestigiatore e illusionista. Il mago è noto per aver partecipato a una lunga serie di programmi televisivi: Uno Mattina, Sanremo, Maurizio Costanzo Show e tantissimi altri.

Chi è Egidio Russo, in arte il Mago Heldin

Classe 1972, Egidio Russo nel 1978 all’età di 6 anni scopre la passione per la Prestidigitazione e a soli 10 anni inizia il suo percorso nel mondo della magia. Grazie alle sue doti, ha ottenuto il Leone d’oro per la comunicazione attraverso la Magia dal Palazzo del cinema di Venezia. Sin da giovanissimo, sceglie il nome d’arte che ha ancora adesso, ovvero quello di mago Heldin.

Oltre a essere approdato da molti anni in televisione ed essere sicuramente uno dei volti della magia più noti mediaticamente, il mago Heldin ha girato l’Europa con il suo Magic Show (The art of illusion). Nel 1995, è Raffaella Carrà a lanciarlo in televisione, nel programma Carramba che sorpresa. Nel corso della sua carriera, il mago ha tenuto molte tournée nei luoghi più disparati, dai teatri alle navi da crociera.