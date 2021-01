Elisabetta Gregoraci a Uomini e Donne? Maurizio Costanzo: “Merita il principe azzurro”

Rispondendo ad una domanda di una lettrice Maurizio Costanzo spiega che Elisabetta Gregoraci farebbe bene ad andare a Uomini e Donne.

L’esperienza al Grande Fratello Vip di Elisabetta Gregoraci è stata accompagnata da tantissime critiche e polemiche. La showgirl ha ammesso che si è trattato di una dura prova, in grado di fortificarla e farla crescere. L’attenzione mediatica sulle vicende all’interno della casa e sul suo passato relazionale l’ha stremata ed in questi giorni si sta godendo del meritato relax a Dubai, in compagnia dell’ex marito Flavio Briatore e del figlio Nathan Falco.

Un’appassionata di gossip e televisione ha chiesto a Maurizio Costanzo su Nuovo, dove tiene una rubrica sulla televisione ed i suoi personaggi, cosa ne pensasse della possibilità che la Gregoraci partecipi a Uomini e Donne. Uscita dal GF Vip, infatti, la showgirl ha detto ironicamente che dopo tutte le delusioni in amore forse l’unico modo di trovare il “principe azzurro” è partecipare al programma della De Filippi. Secondo la lettrice sarebbe un errore, poiché ritiene che dopo il reality farebbe meglio a stare lontana dal mondo della tv per un po’ di tempo.

Maurizio Costanzo: “Elisabetta Gregoraci a Uomini e Donne? Merita di trovare il principe azzurro”

Nel rispondere alla curiosità della lettrice, Maurizio Costanzo si mostra subito in disaccordo, scrivendole: “Vuole cercare il principe azzurro in Tv? Penso che sia una scelta sua solo ed esclusivamente sua…”. In un secondo momento si è soffermato a commentare la possibilità concretamente, analizzando le dichiarazioni di Elisabetta dopo aver concluso il reality: “La showgirl si è definita più volte fortificata dall’esperienza del Grande Fratello Vip, ma ha detto pure che essere ‘spiata’ nella Casa ha fatto emergere fin troppo i suoi pregi e difetti…”.

Insomma per Maurizio Costanzo quella frase era ironica, un modo per sottolineare che non aveva avuto fortuna in amore dopo il divorzio con Briatore. Ciò nonostante conclude sottolineando che la Gregoraci è ormai divorziata da diversi anni e che dopo tante delusioni d’amore merita di essere felice in campo sentimentale, dunque se questo dovesse avvenire tramite un programma non ci sarebbe nulla di male: “Dopo il matrimonio naufragato e altre delusioni amorose merita di trovare il suo principe azzurro…”.

