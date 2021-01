Ravenna tra le 10 mete da vedere nel 2021 secondo il Times

Il Times ha inserito la città di Ravenna tra le 10 mete da scoprire assolutamente nel 2021.

Il 2020 appena concluso, per il turismo, è stato un anno tragico. La pandemia da Coronavirus ha fatto sì che tutti i vacanzieri e i viaggiatori si fermassero. Nessuno poteva muoversi per evitare il dilagare del contagio da Covid-19. Eppure, per il 2021, anche grazie all’arrivo dei vaccini, si torna a sperare. Il comparto turistico cerca di rimboccarsi le maniche, trovare i giusti fondi e ripartire. Intanto arriva una notizia interessante per il turismo italiano: Ravenna è stata inserita tra le 10 mete top per arte e cultura da visitare nel 2021 secondo il Times.

Il riconoscimento del Times

Quali sono le città migliori da visitare nel 2021 per tutti coloro che sono interessati all’arte e alla cultura? Secondo il Times, tra le 10 mete top, troviamo anche la città italiana di Ravenna.

Un riconoscimento tutto nuovo che porta questa destinazione sotto i riflettori di tutto il mondo. Un nono posto molto interessante ottenuto, come riporta Il Resto del Carlino, alle bellezze di questa città. Dai mosaici bizantini, passando per le basiliche paleocristiane, Ravenna è una destinazione super interessante per tutti coloro che in vacanza non cercano solo relax, ma anche arte e cultura.

Il pacchetto vacanze

Il Times, per invogliare i visitatori a partire, propone poi anche un pacchetto con il tour operator Acetours. Cinque giorni di viaggio insieme a Mark Corney, ex presentatore del famoso programma inglese Time Team che spiegherà la storia e l’arte che caratterizzano questa straordinaria città. Il pacchetto, con partenza 13 settembre 2021, prevede quattro notti in mezza pensione, volo e trasferimenti inclusi a circa 1300 sterline a persona.

Ravenna meta top 2021

L’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, ha spiegato che nonostante il turismo sia ora in pausa forzata, l’Emilia Romagna ha sempre un grande appeal sui turisti, soprattutto stranieri. Come leggiamo su TTG Italia, secondo l’assessore questo è un segnale ottimo per Ravenna, città che oggi può vantare un nuovo lustro sul fronte del turismo internazionale.

A questo riconoscimento si aggiunge poi il Best in Travel di Lonely Planet. Un boom di successi per la città che, sicuramente, cercherà di investire molto sul turismo inglese e americano per la nuova stagione a venire.

(Fonte immagini AdobeStock)