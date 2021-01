Nicolò Zenga: che rapporto c’è con il padre Walter

La verità di Nicolò Zenga, fratello di Andrea e figlio di Roberta Termali: che rapporto c’è con il padre Walter.

Nel corso della sua partecipazione al reality show Grande Fratello Vip, il nuovo concorrente Andrea Zenga, figlio dell’ex calciatore e attualmente allenatore Walter Zenga, legato soprattutto all’Inter, ha fatto una confessione dolorosa sul suo pessimo rapporto con il padre.

Ma a quanto pare l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale azzurra non avrebbe rapporti nemmeno con l’altro figlio avuto dalla relazione con l’ex showgirl Roberta Termali, ovvero Nicolò. Lo ha rivelato lo stesso giovane, che ha scelto di confidare quella che è la sua situazione familiare a Domenica Live.

Walter Zenga, il figlio Nicolò parla del loro rapporto

Ha sostenuto infatti Nicolò Zenga nel corso della sua ospitata: “Andrea ha deciso che non aveva bisogno di una figura paterna vista la sua assenza. Io invece l’ho cercato spesso ma ho sempre avuto l’impressione che non fossi tanto benvoluto. Per ora mi sono arreso ma la vita è lunga. Mai dire mai”. Il ragazzo sottolinea di non sentirsi in qualche modo plagiato dalla madre: “Io e mio fratello siamo due persone tranquille. Mia madre ci ha sempre spinto ad andare da lui”.

“L’anno scorso mi ha bloccato su Instagram. Nessuno di noi si spiega il motivo. In trent’anni non sono mai riuscito a fare breccia nel suo cuore, forse non ci siamo semplicemente trovati”, racconta ancora Nicolò Zenga, secondo il quale suo papà ha invece un bel rapporto con gli altri due figli, Samira e Walter Junior, che oggi hanno rispettivamente 11 e 8 anni e sono nati dal matrimonio con Raluca Rebedea. Sottolinea il giovane: “Penso che quando siamo nati, papà era nel pieno della carriera e non aveva quell’istinto paterno che adesso ha con gli altri due figli con cui fa il padre”.