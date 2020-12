Gf Vip, per Andrea Zenga è crisi nera: “Sono fuori contesto”

In una chiacchierata a cuore aperto con Mario Ermito, Andrea Zenga ha confessato di non sentirsi soddisfatto e parte del gruppo al GF Vip.

Il figlio del portierone di Inter e Nazionale degli anni ’90 Walter Zenga, Andrea, è uno dei nuovi arrivati al Grande Fratello Vip. Dal suo ingresso nella casa di Cinecittà è passata appena una settimana, ma il figlio dell’ex calciatore è già in profonda crisi perché non riesce a trovare un feeling con gli altri ospiti del reality. A confidarlo in una chiacchierata a cuore aperto con Mario Ermito è stato lo stesso Andrea Zenga.

Il concorrente si sente inadatto al gruppo ed anche allo stesso reality, infatti, dice al coinquilino: “Cosa c’ho da svelare. Io ho fatto una vita normalissima, ho fatto un lavoro normalissimo.[…] Anche nei discorsi che gli altri fanno, boh, io mi sento proprio normale rispetto a loro. C’è chi ha fatto una vita di alti e bassi e ha più esperienza, io ho sempre lavorato e sono stato sempre nel paese”.

Andrea Zenga in crisi al Grande Fratello Vip

Entrato a far parte del mondo dello spettacolo nel 2018, grazie alla partecipazione a Temptation Island Vip, Andrea non ha mai nascosto di sentirsi inappropriato a questo genere di contesto. In più di un’occasione, infatti, ha dichiarato di sentirsi considerato una celebrità solo perché ha il padre famoso e di non essere affatto apprezzato per le sue caratteristiche e qualità. Ad Ermito ha anche detto: “Mi sento totalmente fuori contesto“.

L’accostamento al padre, inoltre, è qualcosa che gli crea un po’ di disagio, visto che con Walter ha un rapporto complesso. Ogni qualvolta è uscito l’argomento, Andrea ha ammesso di avere difficoltà a parlare del padre ed ha cambiato discorso dicendo: “Sono argomenti delicati e mi sento di avere una certa responsabilità”.

