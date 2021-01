Stasera in tv, Non è l’Arena: le anticipazioni di domenica 10 gennaio. Andrà in onda, in prima serata su La7, a partire dalle 20.35, una nuova puntata del programma condotto da Massimo Giletti.





Prima puntata di questo nuovo anno per la trasmissione di attualità e politica. Ripartono le inchieste del programma, come quella sul Piano pandemico. Si tornerà a parlare di vaccini e del caso Genovese con gli ospiti che prenderanno parte al dibattito.

Stasera in tv, Non è l’Arena: tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 10 gennaio

Tornano le inchieste del programma condotto da Massimo Giletti. In questa prima serata si tornerà infatti a parlare di Piano Pandemico. Verrà intervistato Francesco Zambon, il ricercatore della sezione Oms di Venezia, che ha deciso di chiarire molti punti controversi sulla vicenda, oltre a parlare di un misterioso dossier scomparso, firmato da lui stesso. Interverranno nel dibattito Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri, Sandra Amurri e Tommaso Cerno.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Massimo Giletti, l’addio straziante al padre morto a gennaio a “Non è l’Arena”

Nel corso della serata si affronterà inoltre, ancora con Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri, Tomamso Cerno e con Matteo Bassetti, il tema dei vaccini. Le telecamere del programma saranno ancora una volta in Calabria, per monitorare la situazione della Sanità nella regione e i gravi ritardi nella campagna vaccinale. Interverranno sull’argomento Luigi De Magistris, Antonio Belcastro, Lino Polimeni, Tomamso Cerno e Sandra Amurri.

Potrebbe interessarti anche –> Vaccini, Arcuri spiega tutto: ecco il piano dettagliato, non siamo in ritardo

Leggi anche –> Covid, Ilaria Capua contro Bassetti: “I vaccini sono sicuri”

Si tornerà infine a parlare del caso Genovese. Secondo gli ultimi riscontri, effettuati dalla Procura di Milano, sarebbero 6 le ragazze che avrebbero accusato di stupro l’imprenditore. Sarà proprio una di loro a raccontare la propria esperienza nel corso della trasmissione di questa sera. Discorreranno sull’argomento anche Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Daniele Leali, Stefania Andreoli, Ivano Chiesa e Marilisa Loisi.