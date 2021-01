Manila Nazzaro, perché è finito malissimo il matrimonio con Francesco Cozza

Manila Nazzaro ha terminato in tronco la sua relazione con l’ex marito Francesco Cozza dopo un’atroce scoperta. Analizziamo i fatti.

L’ex Miss Italia è stata molto delusa dall’ex marito e padre dei suoi figli Francesco Pio e Nicolas. La loro relazione si è probabilmente chiusa nel peggiore dei modi, ma la situazione è stata aggravata da un’altra brutta scoperta.

La Nazzaro sarebbe riuscita a scoprire il fattaccio grazie ai social. Questa relazione rimane certamente uno delle sue delusioni amorose più grandi.

Manila Nazzaro: la doppia vita dell’ex marito

Francesco Cozza è stato un noto giocatore di calcio che ha giocato per alcune tra le squadre più importanti d’Italia. Tra queste troviamo la Reggina, il Milan, il Genoa e il Siena. Il matrimonio con la Nazzaro arriva nel 1999 e nel 2005 iniziano anche ad arrivare dei bambini.

Il loro matrimonio si interrompe bruscamente nel 2017 dopo una scoperta dolorosissima della Nazzaro. Durante un’intervista la donna aveva rivelato alcune indiscrezioni sulla faccenda. “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. Una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità“.

Cozza non era rimasto in silenzio e aveva commentato le dichiarazione della ex moglie dicendo che nel periodo in questione la loro storia era già terminata. Sempre dai racconti della donna era apparso che la coppia si fosse man mano allontanata soprattutto a causa degli impegni lavorativi che vedevano lui in giro per l’Italia e lei a Roma con i figli.

Proprio riguarda a questi ultimi la Nazzano aveva detto che: “Sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata. (…) Non ha tradito me, ma la famiglia.” Parole dure di una donna che ha sofferto molto a causa di questa vicenda. Ad oggi, la Nazzaro convive felicemente con il compagno Lorenzo Amoruso. Uno svolta decisamente positiva che sembra averle fatto ritrovare la serenità di un tempo.