Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, i due convivono ma non sembrano intenzionati a sposarsi: ecco qual è il problema.

L’esperienza a Temptation Island è stata fondamentale per la coppia Lorenzo Amoroso e Manila Nazzaro. I due, infatti, avevano bisogno di fare chiarezza sui propri sentimenti per poi costruire un futuro insieme. Subito dopo la fine del programma Lorenzo aveva regalato a Manila un anello: il gesto aveva fatto pensare all’imminenza di un matrimonio, ma oggi la coppia non sembra più essere intenzionata a sposarsi. Il motivo è molto semplice, e Lorenzo lo ha raccontato al pubblico.

Perché Lorenzo e Manila non si sono sposati dopo Temptation Island?

Durante una doppia intervista per Uomini e Donne Magazine Lorenzo ha spiegato che il matrimonio con Manila non è in programma. I due non possono sposarsi perché la Nazzaro non ha ancora ottenuto il divorzio dall’ex marito, padre dei suoi figli. Nonostante il forte amore che la coppia sta vivendo, è costretta ad aspettare prima di pensare all’organizzazione di un matrimonio. Lorenzo ha inoltre confessato che nella vita non ama fare progetti, e sembra vivere l’attesa molto serenamente. Manila, al contrario, sta già provando abiti da sposa e in passato ha raccontato di averne trovato uno che sarebbe perfetto per il suo grande giorno.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sposi: arriva l’anello

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Nonostante Lorenzo e Manila non siano intenzionati a sposarsi a breve, la coppia è andata a convivere a Roma. Amoruso trascorrerà la settimana con Manila, per poi passare il weekend a Firenze in compagnia della famiglia.