Dayane Mello, crisi di pianto al GF Vip: “Ho paura”

Dayane Mello si lascia trasportare dallo sconforto e scoppia a piangere al Grande Fratello Vip: cosa è successo?

Dayane Mello è una donna che ha vissuto un’infanzia traumatica. Il padre era violento con lei, mentre la madre di mestiere faceva la prostituta e del suo benessere si curava poco o nulla. Lo strappo definitivo è avvenuto quando il compagno della madre l’ha picchiata. Quel giorno, aveva solo 16 anni, ha deciso che non avrebbe passato un secondo di più nella stessa casa della donna.

Nei giorni scorsi ha raccontato che proprio in quel periodo è entrata in una spirale depressiva ed ha perso la voglia di vivere. Un racconto di dolore intenso che ha fatto commuovere tutti i coinquilini ed anche chi lo ha ascoltato da casa: “A 16 anni ho provato a togliermi la vita, ho preso tutte le medicine di mia nonna e le ho ingoiate. Ero arrivata a un punto in cui non volevo più vivere, guardavo le macchine e aspettavo il coraggio di buttarmi”.

Dayane Mello scoppia in lacrime: “Ho Paura”

Il lungo tempo nella casa ha permesso a Dayane di aprirsi totalmente e questo ha riportato a galla alcune problematiche che la tormentano da diverso tempo. Non solo le emozioni generate dai drammi infantili e adolescenziali, ma anche le paure e le difficoltà vissute in questi ultimi anni. Ieri la modella brasiliana si è chiusa nella sua stanza per avere un po’ di tranquillità e poter riflettere sulle proprie emozioni e sui propri pensieri.

In camera con lei c’era Samantha De Grenet, la quale ha capito il momento particolare e le ha offerto il proprio sostegno. Mentre parlavano, Dayane si è confidata: “Temo di perdere tutto quello che ho, devo lavorare molto per arrivare alla mia felicità, sono stanca di soffrire… Vorrei avere più stabilità, ho sempre paura di perdere quello che riesco a raggiungere”. Subito dopo è scoppiata in lacrime.

La De Grenet ha capito il momento particolare ed ha cercato di farle vedere il bicchiere mezzo pieno: “Pensa a come la tua vita è migliorata, stai facendo un’esperienza bellissima, prosegui questa avventura senza farti condizionare dai giudizi, devi continuare per tua figlia, stai tranquilla che la gente guarda oltre i litigi o uno spacco… rivedrai presto tua figlia e tuo fratello”.