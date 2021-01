Natalia Paragoni rompe il silenzio: la sua decisione con Andrea Zelletta

Natalia Paragoni, in seguito alla diffida avuta al GF Vip, ha deciso di rivelare qual è la sua scelta in merito al fidanzato Andrea Zelletta.

Natalia Paragoni ieri è stata protagonista di un colpo di scena, in quanto ha ricevuto una diffida dal “Grande Fratello Vip“. La ragazza ha scelto di prendere la parola sul suo profilo Instagram, che di recente è stato spesso silenzioso.

Natalia Paragoni ha rotto il suo silenzio e si è decisa a spiegare quei comportamenti che in moltissimi non hanno compreso. Tra questi anche il rifiuto di confrontarsi con il fidanzato Andrea Zelletta, come annunciato ieri dal conduttore del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini. In molti sospettano che dietro al silenzio della ragazza e a suo rifiuto a parlare con il suo partner si possa nascondere qualcosa di molto serio, come un tradimento. In seguito alla diffida avuta ieri sera, la giovane ha detto che: “Ho scelto di non offrire più ascolto e risposte alle chiacchiere altrui“.

Natalia Paragoni prende una scelta difficile

Indubbiamente Natalia Paragoni ha rotto il suo silenzio su Andrea Zelletta, ma al tempo stesso non ha dato ai fans del “Grande Fratello Vip” le risposte e le spiegazioni che tanto aspettavano. Questo perché l’influencer ha scelto che risolverà qualsiasi problema con il suo partner in privato, quando questo uscirà dalla Casa. Quello pubblica su Instagram è stato un messaggio breve, per annunciare che non parlerà più in pubblico di quando è accaduto.

Natalia Paragoni è stata molto chiara, non parlerà più in pubblico di faccende private ed ha aggiunto che: “Il mio ascolto e le mie risposte sono per l’unica persona che li merita e che merita il mio amore ogni giorno di più, Andrea“. Sul web sono in molti a dubitare della diffida all’influencer, chiedendosi se abbia scelto il silenzio per nascondere qualcosa. Dalle parole di Natalia, però, sembra che abbia a cuore la sua storia con Andrea Zelletta e che voglia tutelarla a qualsiasi costo.