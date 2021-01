Coronavirus 9 gennaio: quasi 20mila nuovi contagi oggi

Emergenza Coronavirus in Italia 9 gennaio: quasi 20mila nuovi contagi oggi, ci sono anche altri 483 morti.

Torna a salire leggermente il numero degli attualmente positivi al Coronavirus in Italia: sono infatti oggi 572.842, circa 2.500 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Un dato che dipende sostanzialmente dal fatto che il numero di nuovi casi è superiore a quello dei guariti, mentre sono ancora centinaia i morti.

Stando ai dati diffusi pochi minuti fa, ci sono 19.978 nuovi casi con 172.119 tamponi. Questo significa che l’incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati è stata nelle ultime 24 ore dell’11,6%, in calo rispetto a quella di ieri, che era al 12,5% e quindi la tendenza al ribasso c’è stata.

Dati Coronavirus oggi 9 dicembre: la situazione

I morti registrati sono 483 mentre dimessi e guariti sono in tutto 17.040. Si allenta la pressione sugli ospedali con 47 ricoveri in meno, mentre aumenta di sei unità il numero di posti occupati in terapia intensiva. I ricoverati con un quadro clinico più grave sono attualmente 2.593, ovvero il 10% dei ricoveri complessivi che sono stati registrati. A oggi, 2,2 milioni di italiani hanno contratto il Coronavirus.

Negli ultimi sette giorni, si registrano una media di 16.666 casi in media al giorno, che sono circa il 14% in più rispetto ai sette giorni precedenti. Il dato sui decessi medio è di 487 morti al giorno, ovvero l’un per cento in più. Sfonda quota mezzo milione di italiani il numero delle vaccinazioni effettuate: sono esattamente 512.824, ovvero lo 0,85% della popolazione complessivamente residente nel nostro Paese.