Michelle Hunziker svegliata nel sonno da una strana presenza – VIDEO

Michelle Hunziker torna a sorprendere il suo pubblico social con un incredibile video: mentre dorme nella camera delle figlie succede qualcosa di davvero insolito.

Ormai non passa giorno senza che si parli di Michelle Hunziker. La soubrette svizzera in questo periodo è attivissima sui social network, dove pubblica foto e video esilaranti, a riprova di quella che è una delle sue più grandi virtù: la capacità di divertirsi e divertire senza mai prendersi troppo sul serio.

Un risveglio “paranormale” per Michelle Hunziker

therealhunzigram #🦄 è tutto da gustare: “Roba da matti! ⁉️ Uno non può neanche farsi un power nap in pace nella stanza delle proprie figlie che subito accadono cose moooooolto strane… 🤔. #unicorn L’ultimo post pubblicato sul profilo Instagram“. Così scrive Michelle Hunziker nella didascalia che accompagna un video subito diventato virale.

Nel filmato in questione si vede Michelle Hunziker che dorma beata e tranquilla nel lettino di una delle sue figlie, per ricaricarsi e ritemprarsi tra un impegno e l’altro, quando all’improvviso un pupazzo (che ha tutta l’aria di essere un unicorno, appunto) comincia a muoversi e a strisciare lungo il letto, fino a saltarle addosso, svegliandola di colpo, con sua grande sorpresa.

Demenziale? Infantile? Insulso? Forse un po’ sì, ma intanto i fan e followers dell’ex moglie di Eros Ramazzotti hanno molto apprezzato, mettendo in moto una valanga di like, condivisioni e commenti in calce alla clip. Se non altro, la Nostra riesce a divagarsi con poco, e senza importunare nessuno. Come direbbe qualcuno, è il passatempo ai tempi dei social, bellezza.