Michelle Hunziker stupisce i fan: “Taggate chi vive questo dramma”

Il profilo Instagram di Michelle Hunziker non dorme mai. Ecco l’ultima gustosissima clip postata dalla bionda conduttrice per la gioia del suo pubblico virtuale.

Nuovo imperdibile video sul profilo Instagram di Michelle Hunziker. La showgirl si sta godendo le ultime ore di vacanze in casa e, tra un’incombenza familiare e l’altra, si diverte a prendere in giro se stessa e la donna-tipo in generale.

Il siparietto di Michelle Hunziker

“Cosa vuoi che ci metto a cambiarmi? 1 secondo” così scrive Michelle Hunziker nella presentazione del suo video autoconfezionato. Ma ci si accorge ben presto che non è affatto così. “Ditemi che non vi è mai successo di cambiarvi 60 volte per tornare al look iniziale…!! 😂😂😂 – continua l’ex moglie di Eros Ramazzotti -Se si taggate un’amica o un fidanzato costretto a vivere questo dramma! 🤦🏻‍♂️”. Immancabile l’hashtag: “#lookoftheday“.

Beata allegria e capacità di ridere di sé senza mai prendersi troppo sul serio: due doti che a Michelle Hunziker non mancano di certo. Sempre attraverso il suo profilo Instagram (@therealhunzigram, seguito da 4,8 milioni di follower), in una storia subito diventata virale, la Nostra ha condiviso il suo brindisi per l’Epifania, firmato con il Rosso di Montalcino di Castello Banfi. Bottiglia con una storia peraltro molto particolare, visto che a donarla alla Hunziker è stata l’amica Ambra Angiolini, “consigliata” dal compagno Massimiliano Allegri, ex allenatore di Juventus e Milan e grande appassionato di vino.

“Buonasera a tutti, buona Epifania – ha esordito Michelle Hunziker – stavo riflettendo su una cosa: questa è l’ora dell’aperitivo e se io a 20 anni avessi avuto una sfera di cristallo e avessi visto che nel 2021 la sottoscritta aprire una bottiglia di vino per se stessa in casa mentre cucina, avrei detto: figlia mia, non stai mica bene. E invece no, invece sto benissimo! È troppo bello cucinare e versarsi del vino che mi ha regalato la mia amica Ambra, che ormai sa che è il mio rito di quest’ora. Prosit a tutti e buona Epifania, devo dire che questo Rosso di Montalcino è estremamente amabile e buono!”.