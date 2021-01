Juventus Coronavirus: De Ligt positivo come Cuadrado e Alex Sandro

By

Dopo Cuadrado e Alex Sandro, anche Matthijs de Ligt è positivo al Coronavirus: il difensore della Juventus è già in isolamento.

Si allunga la lista dei calciatori della Serie A che in questi mesi sono risultati positivi al Coronavirus. L’ultimo in ordine di tempo è ancora una volta un difensore della Juventus. Infatti, per la squadra di Andrea Pirlo arriva adesso una nuova tegola a due giorni dalla sfida contro il sorprendente Sassuolo.

Leggi anche -> Milan, il covid toglie due titolari a Pioli: positivi Rebic e Krunic

Nei giorni scorsi, poco prima della partita di cartello contro il Milan, la Juventus si era ritrovata con la notizia della positività di Cuadrado e Alex Sandro. Adesso si apprende che Pirlo dovrà fare a meno di un altro giocatore chiave, sempre in difesa. Si tratta di Matthijs de Ligt, il giovane centrale ex Ajax.

Leggi anche -> Morgan De Sanctis incidente, trasportato al Gemelli: le condizioni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Matthijs de Ligt positivo al Coronavirus

Pochissimi minuti fa, è arrivato il comunicato ufficiale della società bianconera, che rileva: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento”. Non si conoscono le condizioni del calciatore, ma è verosimile che sia asintomatico.

Poco prima della partita contro il Milan a San Siro della sera dell’Epifania, la Juventus aveva sottoposto a tampone tutti i propri tesserati, proprio nel timore che potesse allungarsi la lista dei positivi al Coronavirus. I tamponi avevano dato esito negativo. In ogni caso, non dovrebbe al momento essere all’ordine del giorno alcun rinvio della partita in programma domenica sera allo Juventus Stadium.