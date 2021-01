Elisabetta Gregoraci si prende un rischio enorme: che paura

Elisabetta Gregoraci prende una scelta coraggiosa che la espone ad un rischio davvero enorme: la soubrette ha avuto molta paura.

Di sicuro si tratta di un personaggio pubblico molto discusso, specialmente dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ma anche i detrattori di Elisabetta Gregoraci le devono concedere che ha coraggio ed un carattere decisamente forte. La soubrette in questi mesi non ha mai arretrato di fronte alle discussioni o alle critiche, dimostrando di saper tenere testa a chi l’attacca ma anche di non badare troppo a chi diffonde cattiverie e illazioni nei suoi confronti.

Dopo mesi così intensi, Elisabetta ha deciso di prendersi un break dal mondo dello spettacolo e dai pettegolezzi ed ha raggiunto l’ex marito ed il figlio Nathan Falco a Dubai. In questi giorni la Gregoraci ha documentato le sue attività, mostrando i luoghi in cui è andata a cena, le spiagge in cui ha preso il sole e raccontando del piccolo incidente avuto nel tentativo di mettersi in posa per una delle foto pubblicate.

Elisabetta Gregoraci: scelta coraggiosa, ma che rischio

Mare, sole, relax, divertimento e famiglia, la Gregoraci in questi giorni ha deciso di non farsi mancare nulla, nemmeno un pizzico di brividi. Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, la showgirl ha documentato la coraggiosa decisione di fare da volontaria ad uno spettacolo di abilità. Quando il lanciatore di coltelli che si esibiva ha chiesto una volontaria per fare da “bersaglio”, Elisabetta si è offerta volontaria.

Il post mostra il video dell’esibizione con Elisabetta che rimane impassibile al centro del tabellone con l’espressione decisamente terrorizzata. L’artista è precisissimo e non rischia nemmeno per un secondo di sbagliare il lancio, ma ogni volta che un coltello parte dalla sua mano, il respiro si blocca. Alla fine dell’esibizione la Gregoraci tira un sospiro di sollievo e chi lo guarda con lei.

