Elisabetta Gregoraci mai vista, il salto col figlio è impressionante

Elisabetta Gregoraci si sta dando alla pazza gioia in quel di Dubai: eccola insieme al figlio Nathan nel suo ultimo post su Instagram.

Mentre all’interno della casa del Grande Fratello Vip è scoppiata la passione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci ha deciso di buttarsi i malumori del reality dietro alle spalle e partire alla volta di Dubai insieme al figlio Nathan Falco (ragion per cui non era in studio nell’ultima puntata del reality condotto da Signorini). E a giudicare dagli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, l’ex signora Briatore si sta proprio divertendo.

A jump in the sky with my boy 💙 @falconathanbriatore

Nelle ultime ore, in particolare, Elisabetta Gregoraci ha pubblicato più foto in costume da bagno su una spiaggia in compagna del figlio, scrivendo: ““(“Un salto nel cielo in compagnia del mio ragazzo”). Così energica, allegra e briosa non la si vedeva da tanto tempo. E la sua serenità è palpabile: finalmente, dopo mesi di stress e tensioni legate all’esperienza gieffina.