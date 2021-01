Crisi Governo Conte, la ministra annuncia: “Siamo al capolinea”

Le ultime notizie sulla crisi del Governo Conte, la ministra Teresa Bellanova annuncia: “Siamo al capolinea”.

Il governo Conte bis, appoggiato principalmente da Pd e Movimento 5 Stelle, con le stampelle di Italia Viva e LeU, sarebbe un’esperienza ormai al capolinea. Dopo un lungo tira e molla, a sancire la crisi ci pensa la ministra Teresa Bellanova, esponente del partito di Matteo Renzi.

“Il tempo è finito: ora servono risposte”, sono le parole della responsabile del dicastero delle Politiche agricole. Secondo lei, infatti, Conte “dovrebbe prendere atto che questa esperienza è al capolinea e dire se siamo in grado tutti di ripartire”. Spiega anche quali sarebbero le condizioni.

La ministra Bellanova sulla crisi del governo Conte, replica Zingaretti

Osserva infatti Teresa Bellanova: “Sono mesi che chiediamo un accordo. Serve un nuovo patto di governo. Noi non abbiamo chiesto posti in più o strapuntini ma di avere risposte sulle questioni e sui temi che abbiamo avanzato”. Quindi conclude: “Io per prima porto avanti battaglie da una vita: se ci sono risposte siamo disponibili a proseguire altrimenti si trovino i ‘responsabili’. Sappiamo che c’è il tentativo di campagna acquisti in corso: purtroppo non gli sta andando bene al premier”.

Alla Bellanova, che di fatto segue il leader Renzi nell’aprire la crisi di governo, replica il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti: “Quale altra strada c’è rispetto a questa? Un altro governo, confuso, trasformista, trasversale, tecnico? Nulla di buono tutto ciò porterebbe all’Italia”. Per Zingaretti, “dentro una pandemia tragica, provocare elezioni anticipate sarebbe un errore imperdonabile”. Nei giorni scorsi, anche Beppe Grillo era entrato nella discussione, citando Cicerone e paragonando Renzi a Catilina: “Quo usque tandem (fino a che punto)”, è il titolo di un post sul suo blog.