Zona arancione, cinque regioni cambiano colore dal 10 gennaio

Da lunedì prossimo alcune parti d’Italia finiranno in zona arancione. Quali sono e perché è giunta questa scelta dal Ministero della Salute.

È ufficiale la notizia per la quale in zona arancione finiranno diverse regioni, a partire da domenica 10 gennaio 2021. Si tratta di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Calabria e Sicilia. Lo ha fatto sapere Roberto Speranza, ministro della Salute, dopo avere preso in disamina i dati relativi alle ultime settimane in relazione alla pandemia ed al numero di nuovi contagi quotidiani.

Nelle prime tre si continua ad avere il più elevato riscontro di nuove infezioni da Coronavirus ogni giorno, con il Veneto in particolare che ha superato in questa triste classifica la Lombardia. La Regione presieduta da Attilio Fontana aveva detenuto a lungo il primato di zona con il più alto numero di persone risultate positive ogni 24 ore.

Zona arancione, la Liguria riesce a restare nella fascia gialla

Sicilia e Calabria invece suscitano timori in quanto non sono munite di un apparato sanitario eccessivamente forte. Ed in caso di peggioramento del quadro clinico legato alla pandemia in corso da ormai quasi un anno, la paura è che il sistema possa crollare.

La messa in zona arancione e rossa delle scorse settimana per entrambe le regioni era capitata proprio in maniera preventiva e per scongiurare effettivi peggioramenti del quadro generale. Nonostante poi anche lì non manchino delle criticità, non passa in zona arancione e resta invece ‘in giallo’ la Liguria.