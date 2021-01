Belen Rodriguez, il “caffè” è bollente: “Ti berrei tutta”

Belen Rodriguez accende i bollenti spiriti con uno scatto che ne mostra tutta la stupefacente perfezione fisica.

Nuovo anno ma solita straordinaria bellezza per Belen Rodriguez. La modella e showgirl argentina ha chiuso definitivamente il capitolo sentimentale più importante della sua vita, separandosi per la seconda volta da Stefano De Martino, ex marito e padre di suo figlio Santiago. Una separazione che è avvenuta con un fulmine a ciel sereno per i loro fan ed anche per i giornali specializzati.

I due non hanno voluto parlare delle motivazioni che hanno portato alla separazione, ma per circa un mese Belen ha dimostrato di essere rimasta molto delusa da com’è finita la relazione con Stefano. Chiusa una porta, però, si apre un portone: verso la fine dell’estate la splendida soubrette ha conosciuto e si è innamorata di Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez, il “caffè” su Instagram è bollente

La relazione con l’ex hair stylist va a gonfie vele e prima delle festività natalizie ci sono state le presentazioni ufficiali alle due famiglie. Antonino ha passato le vacanze in montagna con la famiglia delle fidanzata, con i cui componenti pare abbia già trovato una perfetta sintonia, così come con il piccolo Santiago. Insomma Belen è nuovamente felice e la sua vita sentimentale sembra avviata verso un percorso positivo.

La felicità si vede anche nelle apparizioni pubbliche della modella. I suoi ultimi scatti e video la mostrano raggiante ed in una perfetta forma fisica. La dimostrazione è l’ultimo post che ha postato su Instagram: Belen distesa sulla sabbia mostra il suo corpo in una posa artistica che ne esalta le forme, i suoi occhi sono chiusi, le labbra leggermente aperte e la pelle abbronzata quasi di color ebano. Lei commenta semplicemente scrivendo “caffè”, i fan ci giocano sopra scrivendo frasi del tipo: “Caffè? Ti berrei tutta” oppure “Un buon caffè ci vuole”.

