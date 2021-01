Stefano De Martino, la confessione inaspettata su Belen Rodriguez

Stefano De Martino continua a far parlare di sé dopo essere stato al centro di molti gossip per gran parte del 2020.

Se nell’anno passato abbiamo sentito molto parlare di lui, succederà la stessa cosa anche per il 2021. Per il ballerino sarà infatti un anno con molte sorprese e impegni.

Parlando della sua situazione attuale, ha anche menzionato la sua ex più discussa: Belen Rodriguez.

Stefano De Martino, come sta oggi e cos’è cambiato nella sua vita

L’uomo si è confidato con il settimanale Chi e ha mostrato il suo cambiamento di mentalità. “E’ difficile che un matrimonio duri per tutta la vita e, per questo, ho cambiato il mio punto di vista, e vorrei dirlo a chi si trova nella mia situazione e, per di più, con figli, quindi con un ulteriore senso di colpa. I rapporti si consumano, i sentimenti sono messi alla prova da questi tempi veloci e, per me, non ha più senso dire il matrimonio è ‘fallito’. Io dico che nella migliore delle ipotesi il matrimonio si è ‘compiuto’.

Leggi anche -> Domenica In, Mara Venier riprende Stefano De Martino: “Figlio di…”

Ad oggi, De Martino ha ritrovato la serenità ed è dice di essere felicemente single. “Sono felicemente scapolo, ho imparato a stare da solo e sarà la mia prigione più grande. (…) Quando impari ad ascoltarti è difficile far entrare qualcuno nella tua zona di conforto”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

A parte la sfera amorosa, questo 2021 lo vedrà vestire per la seconda volta i panni da conduttore di “Stasera tutto è possibile“. Ovviamente, lui stesso parla delle difficoltà date dal Covid: “Per quanto cerchiamo di essere spensierati, dobbiamo fare il tampone ogni mattina ed evitare di abbracciarci per rispettare le regole. (…) Abbiamo invitato volti nuovi per il nostro pubblico come Elettra Lamborghini, Madalina Ghenea e Paolo Conticini”.

Leggi anche -> Belen Rodriguez cambia tutto: nuova carriera per la showgirl?

Le sue apparizioni televisive non finiscono qui perché l’ex concorrente di Amici apparirà anche nella serie “Che Dio Ci Aiuti“. Ci sono anche voci che lo vorrebbero come conduttore al Festival di Sanremo.