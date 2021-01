J-Ax, il triste messaggio: “Non è questo l’esempio per i nostri figli”

Il rapper J-Ax si è pronunciato sui tristi eventi della serata di ieri parlando a cuore aperto con i suoi followers, incoraggiandoli al cambiamento.

Nella serata di ieri gli italiani hanno potuto essere testimoni dei terribili scontri che hanno avuto luogo a Washington. In seguito ad una protesta fatta dai sostenitori del Presidente uscente Donald Trump, è stato preso d’assalto il Congresso in un pieno attacco alla democrazia.

Dagli scontri avvenuti ore fa a Washington sono morte quattro persone e moltissime ne sono state ferite a causa della brutalità dei manifestanti, pronti a usare ogni mezzo possibile per prendere d’assalto Capitol Hill. Moltissime figure politiche e del mondo dello spettacolo hanno scelto di commentare quanto avvenuto in America e tra loro anche il rapper J-Ax. L’artista ha condiviso una foto che lo ritrae con il figlio Nicolas negli USA un anno fa, ricordando che sua moglie Elaina Cocker è americana e, pertanto, il loro bambino ha metà sangue statunitense. “Ho sempre considerato gli Stati Uniti come un grande Paese, anche se con tutte le sue contraddizioni“, scrive J-Ax su Instagram.

J-Ax si pronuncia sull’assedio di Capitol Hill

“Per me è ancora più triste vedere come in pochi anni sia cambiato tutti in poco tempo, come possano succede assurdità come quella di ieri sera“, ha scritto J-Ax. Secondo il rapper ormai le persone sono pronte a radicalizzarsi e prendere posizioni contrapposte, arrivando ad esasperare i modi in cui esprimono le loro opinioni politiche, affidandosi alla violenza come mezzo per essere ascoltati.

J-Ax ha sottolineato l’estrema importanza di ottenere la massima collaborazione da parte dell’intero mondo politico, da quello della stampa e della popolazione per far sì che eventi come quello di ieri a Washington non si ripetano mai più. “Questo non è l’esempio che dobbiamo lasciare ai nostri figli“, ha concluso l’artista guadagnandosi migliaia di like e di commenti favorevoli.