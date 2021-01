Emanuela Aureli rivela: mio padre miracolato da Padre Pio

Emanuela Aureli è conosciuta da tutti per le sue grandi doti da imitatrice. Forse non tutti sanno del suo forte sentimento religioso.

La Aureli è diventata conosciutissima dopo il suo esordio alla Corrida di Corrado nel lontano 1992. La sua abilità nelle imitazione è nota a tutti e la donna riesce sempre strappare una risata.

Oltre alla sua parte più divertente e giocosa, ce n’è anche un’altra che è molto devota. La fede religiosa è infatti un aspetto molto importante della sua vita.

Emanuela Aureli, le preghiere hanno salvato il padre

La sua carriera è stata brillante e ricca di emozioni. Una vita passata sul piccolo schermo tra apparizioni nei talk show pomeridiani come ospite o come opinionista e anche come vera e propria attrice.

Nonostante a livello lavorativo abbia avuto grandi successi e una carriera molto dinamica, nella sua vita privata ha dovuto affrontare dei momenti difficili e molto tesi. La sua fede l’ha aiutata molto dopo la scoperta della malattia del padre: un tumore alla prostata scoperto ben quindici anni fa.

La donna è particolarmente devota a Padre Pio: “Ha ascoltato le mie preghiere quando mio padre si è ammalato di tumore alla prostata. E’ stato un vero e proprio miracolo perché sono passati quindici anni e lui è ancora accanto a me e sta bene”.

L’attrice e comica non ha mai fatto mistero della sua grande devozione e ne ha sempre parlato con entusiasmo. “Io sento la presenza di Dio ovunque e mi capita di rivolgermi a Lui in ogni momento della giornata, anche quando sono da sola in auto. Tra le mie preghiere non manca mai un Atto di dolore per purificare la mia anima“, ha spiegato sempre parlando di suo padre.

Oltre che al Santo, la donna è molto legata anche a Madre Speranza. La fede verso di lei le è stata di particolare conforto in diversi momenti della vita, tra cui la malattia del padre. Emanuela Aureli si rivela essere una donna profondamente devota ed è fermamente convinta che la fede abbia contribuito alla guarigione del genitore. Ovviamente riconosce i contributi della medicina, ma sostiene che ci sia stato anche un aiuto dall’alto.