Lolita, che fine ha fatto Dominique Swain: com’è oggi l’attrice a 40 anni

Dominique Swain è entrata nella storia del cinema a soli 17 anni grazie a Lolita. Ecco cosa ha fatto dopo quel memorabile film.

Aveva solo 17 anni Dominique Swain, attrice statunitense classe 1980, quando interpretò la maliziosa Lolita nel secondo remake basato sul celebre romanzo omonimo di Vladimir Nabokov diretto da Adrian Lyne. Una pellicola che continua a destare scandalo: la protagonista, Lolita appunto, è una ragazzina di 14 anni che intreccia una morbosa relazione con il marito di sua madre, Humbert (Jeremy Irons). Che ne è stato di Dominique Swain dopo quel ruolo?

Dominique Swain dopo Lolita

Dominique Swain, ultima di cinque fratelli e sorella di Chelse Swain, oggi ha 40 anni e continua a fare l’attrice. Per il ruolo di Lolita era stata scelta tra ben 2.500 ragazze dal regista, e sempre a 17 anni è stata tra i componenti del cast di un noto e acclamato film d’azione: Face/Off – Due facce di un assassino. Nel capolavoro di John Woo ha interpretato la figlia ribelle del personaggio di John Travolta.

Dopo quei primi due successi, Dominique Swain ha continuato a recitare partecipando sia a film minori, noti principalmente negli Stati Uniti ma non sempre distribuiti a livello internazionali, sia a film come Defour – Il gioco di Satana nel 2005 e Alpha Dog l’anno successivo. È apparsa anche in alcuni episodi di serie tv come JAG – Avvocati in divisa e Ghost Whisperer – Presenze. Nel 2002 è stata anche eletta tra le 102 donne più sexy del mondo dalla rivista Stuff. Il ruolo di Lolita, però, le rimarrà sempre cucito addosso.

