Alessandro Cecchi Paone, quando annunciò di essere omosessuale

Alessandro Cecchi Paone, il racconto del suo coming out emoziona il pubblico: l’unica paura è stata quella di perdere l’affetto di una persona speciale.

Quando ha deciso di fare coming out e riconoscersi pubblicamente omosessuale, Alessandro Cecchi Paone non ha avuto paura del giudizio esterno ma solo di perdere l’affetto della donna con cui era sposato. Lo ha raccontato lui stesso durante un’emozionante intervista.

Alessandro Cecchi Paone, dopo il coming out la paura di perdere l’affetto di una persona speciale

Alessandro Cecchi Paone è stato sposato con Cristina Navarro fino al 2001. Durante un’intervista condotta da Caterina Balivo all’interno del programma “Vieni da me”, Alessandro ha raccontato come la scelta di fare coming out gli ha cambiato la vita. “Rivelare la mia omosessualità non mi ha danneggiato a livello lavorativo, anzi c’è stata una saldatura ulteriore del pubblico nei miei confronti. Ho detto la verità su una cosa che molti nascondono e questa cosa è piaciuta anche a chi poteva essere minaccioso”. Il conduttore ricorda un aneddoto in particolare: “Pochi giorni dopo il coming out sono andato a fare benzina e il ragazzo che lavorava lì mi ha detto: ‘Tu sei gay io sono etero, ma hai avuto più palle di me’. Ho avuto coraggio è vero”.

Meno idilliaco è stato il rapporto con la moglie Cristina Navarro. “Quando ho detto a mia moglie della mia omosessualità, lei non si è né arrabbiata né niente, ma ovviamente da quel momento cambiava tutto. Ci siamo separati, per un anno non ci siamo visti”, ha raccontato Cecchi Paone. Il 57enne ha poi spiegato di essere riuscito a riallacciare i rapporti, che oggi sembrano essere ottimi: “Ora siamo amici. Quando ci siamo lasciati ho pensato che se non fossi riuscito ad avere lei accanto a me, in futuro non ce l’avrei fatta. Ora però siamo ancora più uniti”, ha concluso.