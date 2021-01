Sampdoria – Inter: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

La sfida clou della Serie A TIM tra Samporia e Inter: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida del Marassi.

Pomeriggio ricco di emozioni e di gol per questa sedicesima giornata di Serie A TIM: si affrontano dodici squadre in sei sfide differenti per il turno infrasettimanale dell’Epifania. La giornata si è aperta con la sfida tra Cagliari e Benevento e la formazione campana che ha messo in saccoccia tre punti fondamentali.

Tra le sfide clou, c’è quella tra la Sampdoria di Ranieri e l’Inter di Conte, due formazioni con obiettivi differenti. Da una parte, i blucerchiati provavano a ripartire dopo due stop consecutivi, invece i nerazzurri cercano la testa della classifica e il nono successo consecutivo, in attesa di Milan-Juve di questa sera.

Sampdoria – Inter, le due squadre in campo: azioni salienti e highlights

L’Inter può andare subito in vantaggio dopo una decina di minuti: fallo di mano di Morten Thorsby in area. Dal rigore si presenta Alexis Sanchez che non sbaglia. Pochi minuti dopo, Valeri vede un fallo di mano di Lautaro e concede il rigore, ammonendo l’attaccante. La palla è però abbondantemente fuori area. Si tratta del preludio al nuovo rigore: stavolta Barella la prende in mezzo all’area con la mano. Nuovo rigore e nuova ammonizione, Candreva spiazza Handanovic ed è uno a zero per la Samp.

Siamo al minuto 23, quindici minuti dopo un Inter evanescente concede spazio a Damsgaard, che scatta e centra in area per Keita Balde, che realizza il secondo gol dell’ex di giornata. Due a zero per la Samp e il primo tempo finisce così. Nella ripresa, entra Lukaku per Gagliardini e l’Inter sembra dare più profondità alla manovra. Minuto 23: angolo di Brozovic e di testa accorcia De Vrij. Tocca poi a Eriksen sostituire Sanchez in giornata decisamente no. La partita di fatto cambia con i due cambi. Prima Perisic e poi Lautaro sfiorano il pareggio.

Formazioni e pagelle di Sampdoria – Inter

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero 7,5; Yoshida 6, Tonelli 6,5 (Bereszynski 6), Colley 5,5, Augello 5,5; Candreva 7, Thorsby 5,5, A. Silva 6,5 (Askildsen 6), Jankto 6 (Leris 6); Damsgaard 6,5; Keita 7 (La Gumina s.v.).

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 5,5 (D’Ambrosio 5,5), De Vrij 6,5, Bastoni 6; Hakimi 6,5, Barella 5 (Vidal s.v.), Brozovic 6, Gagliardini 5,5 (Lukaku 6), Young 5,5 (Perisic 5,5); Lautaro Martinez 6, Sanchez 5 (Eriksen 6).