Rossana Casale, il marito Maurizio Fiorini morto in un incidente: la sua storia

Rossana Casale è stata sposata per anni con Maurizio Fiorini: l’uomo è deceduto nel 2002 in seguito ad un incidente stradale.

La vita di Rossana Casale, straordinaria interprete musicale e cantante di successo tra gli anni ’80 e ’90 è stata ricca di esperienze e soddisfazioni. Dopo aver cominciato la propria carriera come corista per i concerti dei grandi artisti, infatti, la cantante è riuscita ad emergere come solista. Dotata di una grandissima voce, appassionata di blues, Rossana oggi è un’insegnante di canto ed è stimata da tutto l’ambiente.

Ma se la carriera professionale di Rossana è stata piena di successi e riconoscimenti, quella privata ha vissuto un momento di grande dolore. Legatasi a Maurizio Fiorini da giovane, la cantante ha deciso di creare con lui una famiglia e lo ha sposato. Dal loro matrimonio è nato Sebastiano. Tutto insomma stava andando per il meglio, finché il destino non ha deciso di giocarle un tiro mancino.

Rossana Casale: il dolore per la morte del marito

Nel 2002 il marito stava viaggiando in auto quando ha avuto un terribile incidente. Maurizio Fiorini è rimasto gravemente ferito nell’impatto ed i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Di quel tragico episodio Rossana non ha mai voluto parlare con la stampa e ancora oggi non ci sono dichiarazioni dell’artista a riguardo.

Il lutto, però, è coincido con un interruzione della fase creativa della sua carriera. L’artista ha subito il colpo e per un lungo periodo si è allontanata dalle scene. Solo in rari casi è tornata in televisione per partecipare a qualche programma musicale, ma in questi ultimi anni ha preferito dedicarsi ad una carriera da docente.

