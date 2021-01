Rossana Casale, chi è: età carriera e vita privata della cantante

Rossana Casale è stata una delle cantanti più note negli anni ’80: ripercorriamo la sua carriera, i suoi successi e la sua vita.

Nata a New York nel 1959, Rossana è figlia del fotografo statunitense Giac Casale. Torna in Italia quando è ancora una ragazza e comincia una carriera come corista. Dotata di una grande voce viene presto notata dagli artisti maggiormente in voga negli anni ’70. Comincia la carriera nel mondo dello spettacolo come corista di Riccardo Cocciante e negli anni successivi accompagna anche Mina, Donatello e Al Bano e Romina. Nel 1976 accompagna Mia Martini nei concerti ed in quelli successivi anche Loredana Bertè.

Negli anni ’80 decide di provare ad emergere come solista e nel 1982 pubblica il suo primo singolo: Dindin. Il successo di pubblico arriva solo nel 1986, quando si presenta a Sanremo con il brano ‘Brividi’. In tutta la sua carriera ha inciso la bellezza di 14 album, produzione che negli ultimi 10 anni si è arrestata. Sebbene continui a fare musica, Rossana Casale, infatti, dedica più tempo all’insegnamento.

Rossana Casale, cosa fa oggi

Come detto negli ultimi anni la produzione musicale di Rossana Casale è diminuita. La cantante è diventata un’insegnante. Dal 2009 al 2011 ha lavorato al Conservatorio Ghedini di Cuneo, quindi è passata al Conservatorio Boito di Parma, dove ha lavorato sino al 2016. Nel 2017 ha assunto il ruolo di insegnante di canto Jazz a Frosinone e l’anno successivo di Canto Pop Rock a Parma.

Non sono mancate in questi anni le esperienze lavorative in televisione: nel 2010, ad esempio, è stata vocal coach di X-Factor. Per quanto riguarda la produzione musicale propria, Rossana ha inciso l’ultimo album – Round Christmas – nel 2016.

