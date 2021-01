Chi è Grazia Di Michele: carriera e vita privata della cantautrice

Chi è Grazia Di Michele: tutto quello che sappiamo sulla carriera e la vita privata di una delle più misteriose cantautrici italiane.

Grazia di Michele è una famosa cantautrice italiana, autrice di numerosi brani di successo. La donna è comparsa sotto i riflettori del gossip italiano dopo che Maria De Filippi l’ha assunta come insegnante di canto all’interno del celebre talent show Amici.

Grazia Di Michele: carriera e vita privata

Grazia Di Michele è nata a Roma il 9 ottobre 1955, e compirà quest’anno 66 anni. La sua carriera in ambito musicale è iniziata negli anni ’70, quando la cantautrice ha pubblicato il suo primo album “Cliché”. Dal primo album al secondo sono poi passati ben cinque anni: “Ragiona col cuore”, sua seconda produzione, è stato frutto del lavoro in collaborazione con la sorella Joanna. In contemporanea Grazia ha lavorato anche in televisione, partecipando a diversi programmi musicali della RAI. La cantante è salita per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nel 1990, con il brano “Io e mio padre” cantanto in duetto con Nicolette Larson. Nel 1991 partecipa al Festival con “Se io fossi un uomo”, e nel 1993 con “Gli amori diversi”, un nuovo duetto in compagnia di Rossana Casale. Dopo aver dedicato un lungo periodo di attenzioni alla sua famiglia, Grazia Di Michele inizia ad insegnare all’Università della Musica di Roma, e approda in teatro con diversi spettacoli.

Potrebbe interessarti leggere anche —> Chi è Brando Giorgi: foto, età, carriera e curiosità sull’attore

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Oggi la Di Michele gestisce il Johann Sebastian Bar a Milano: il nome del locale ricorda quello del compositore Johann Sebastian Bach, ed è uno dei più frequentati dai musicisti italiani. Nel 2013, all’età di 57 anni, si è laureata in Giurisprudenza. Per quanto riguarda la sfera privata e sentimentale, la cantautrice ha sempre mantenuto tutto molto segreto. Sappiamo che ha un figlio ormai 20enne, Emanuele, ma l’identità del padre del ragazzo non è mai stata svelata pubblicamente.