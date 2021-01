Robbie Williams, star coinvolta in una truffa dei video in streaming

La star Robbie Williams è stata coinvolta in una truffa riguardante dei video in streaming ai danni della propria immagine.

Il celebre cantante Robbie Williams è stato coinvolto in una truffa riguardante dei video in streaming sui social. La star ne ha dato l’annuncio sui social, mettendo a conoscenza i suoi followers dei rischi che corrono.

Robbie Williams è stato vittima di una truffa che circola in rete da diverso tempo ed ha coinvolto diverse personalità del mondo dello spettacolo, tra cui Laura Pausini, Chiara Ferragni e Fedez. Il cantante è venuto a conoscenza di questi video in cui sarebbero gli artisti a chiedere ai propri seguaci dei soldi per fronteggiare le difficoltà causate dall’emergenza sanitaria da Coronavirus. Non appena la star ha saputo del fatto, ha avvisato i suoi followers attraverso il suo profilo Facebook, in cui ha annunciato la falsità della clip condivisa in rete. Williams si è detto estraneo alla cosa ed ha ricapitolato quali sono i suoi profili social ufficiali, attivi su Facebook, Instagram e Twitter.

Robbie Williams vittima di un tremendo raggiro

“C’è una truffa in giro al momento, dicendo che regalo soldi su Facebook, a una specie di profilo streaming. NON date alcun conto bancario o carta di credito, è una truffa e non ha niente a che fare con me“, ha dichiarato Robbie Williams. Il cantante ha incoraggiato i suoi seguaci ad essere prudenti e a non fornire dati personali o bancari a meno che si sia completamente sicuri del sito su cui si sta navigando.

Robbie Williams non ha spiegato in cosa consista la truffa nella quale è caduto vittima, ma consiste nel raggiro da parte di utenti che usano il volto dei personaggi dello spettacolo per rubare i soldi a coloro che ci cascano. Un profilo fake trasmette il video in streaming di una diretta scaricata dai profili ufficiali degli artisti e, successivamente, invita le persone che guardano la clip e risolvere dei quiz. Chiunque darà la risposta giusta vince un’ingente somma di denaro.