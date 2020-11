La vita privata della nota cantante Mietta, chi è l’ex marito attore Brando Giorgi: carriera e curiosità.

Romano classe 1966, Brando Giorgi è un attore molto apprezzato, soprattutto di fictio e soap opera, che è stato nel corso degli anni Novanta legato a lungo alla cantante Mietta. Nel 1993, dopo aver seguito un corso di recitazione con Beatrice Bracco, sceglie di frequentare la Scuola d’Arte Drammatica fondata e diretta da Giovanni B. Diotiaiuti.

Leggi anche: Mietta, chi è: età, vita privata, figlio, carriera della cantante di Taranto

A inizio anni Novanta, il suo esordio sul grande schermo nel film Cattive ragazze, coprotagonista affianco a Eva Grimaldi. La pellicola ha la regia di Marina Ripa di Meana. Per ben sette anni sta insieme a Mietta ed è protagonista anche di alcuni suoi videoclip a inizio anni Novanta. Nel 1993 torna al cinema col film Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo.

Leggi anche: Mietta, chi è Davide Tagliapietra: tutto sul papà del piccolo Francesco Ian

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carriera e curiosità sull’attore Brando Giorgi

Oltre che attore, è anche modello molto affermato, che diventa testimonial pubblicitario e sfila per Valentino, Pignatelli, Trussardi. A fine anni Novanta debutta a teatro e quindi partecipa alla serie tv Incantesimo, in onda su Raiuno. Si fa però conoscere soprattutto per il ruolo di Roberto Falcon nella soap opera Vivere, che va invece in onda su Canale 5. Alle esperienze teatrali, aggiunge quelle televisive e diventa attore di alcune miniserie per Canale 5, oltre che concorrente del reality show di Raiuno, Notti sul ghiaccio, condotto da Milly Carlucci.

Torna quindi al cinema con la pellicola Tieni a me – L’età delle parole, regia di Claudio Fragasso, presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia 2008, mentre in televisione entra nel cast sia di Don Matteo che della soap opera Centovetrine con il ruolo di Tomas Sironi. Partecipa anche a una puntata della fortunatissima sitcom Camera Café. Brando Giorgi, che da tempo ha chiuso la sua relazione con Mietta, è oggi sposato con la showgirl Daniela Battizzocco. La coppia ha avuto due figli, Camilla e Niccolò.