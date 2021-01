Alberto Matano omosessuale? Il conduttore rompe il silenzio

Nello studio della sua trasmissione, La vita in diretta, Alberto Matano si lascia andare a un duro sfogo dopo l’ennesima indiscrezione sulla sua presunta omosessualità.

Aberto Matano non ne può più dei rumors sulla sua vita privata, e segnatamente sulla sua presunta omosessualità. Il noto giornalista e conduttore Rai, attualmente al timone de La vita in diretta, ha deciso di chiarire una volta per tutte come stanno veramente le cose, sperando di chiudere così la questione. Ecco le sue parole.

Le indiscrezioni sui “gusti” di Alberto Matano

“Non sono gay, ma ho provato vergogna per quell’intervista”: così ha detto Alberto Matano, rispondendo ai numerosi e insistenti rumors che circolano sulla sua sessualità. L’intervista cui fa riferimento è quella concessa dall’attore Fabio Canino al Messaggero, che gli aveva chiesto, con inopportuna invadenza, quali fossero gli orientamenti di alcuni personaggi pubblici e tra questi era spuntato anche il nome dell’ex mezzobusto del Tg1.

“Non amo categorie, etichette, e diffido da chi mette timbri sugli altri. Un individuo va valutato in base all’operato, non al privato”, ha spiegato Alberto Matano. Quell’intervista a Canino, con giornalista del Messaggero Ilaria Ravarino che chiede a bruciapelo “Alberto Matano è gay?” senza però ricevere risposta, non gli è andata proprio giù.

Per non parlare poi delle dichiarazioni di Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia, che addirittura ha paragonato Rai uno a “Gay uno”, attaccando ancora una volta la comunità gay. Matano non ha voluto rispondere nel merito a questi commenti perché, come ha più volte ribadito, intende essere giudicato esclusivamente per le sue capacità professionali, non per i gusti sotto le lenzuola.