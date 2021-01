Uomini e Donne, anticipazioni: aumentano i sospetti su due concorrenti

Continuano ad emergere dettagli sulle prossime puntate di Uomini e Donne: è stato censurato un bacio, aumentano i sospetti su due concorrenti.

Sebbene la messa in onda di Uomini e Donne si stata sospesa per tutto il periodo delle festività, i protagonisti del dating show più famoso d’Italia hanno già registrato alcune puntate. La prima il 29 dicembre e la seconda lunedì 4 gennaio. A condividere qualche dettaglio su quanto accaduto nello studio Mediaset ci ha pensato il sito specializzato in gossip Il Vicolo delle News.

Proprio da un articolo di anticipazioni su quanto accadrà nelle prossime puntate abbiamo scoperto che è stato censurato un bacio per volontà di Maria De Filippi. Si è scoperto inoltre che i sospetti riguardanti due concorrenti del trono over sono sempre più pressanti. Ma andiamo con ordine e parliamo del percorso intrapreso a Uomini e Donne da Sophie Codegoni.

Pare infatti che la bellissima tronista abbia finalmente deciso di approfondire la conoscenza con qualcuno. Matteo le ha fatto una sorpresa, portandole il pranzo ed un pensierino: le foto delle loro esterne. Sophie ha gradito molto ed ha deciso di spegnere le telecamere per dargli un bacio. Decisione presa per l’espressa volontà di Maria De Filippi di non trasmettere i baci tra i corteggiatori ed i tronisti.

Uomini e Donne, anticipazioni: due protagonisti sono messi d’accordo?

Continua l’eterna indecisione di Davide Donadei, il quale ancora una volta ha rimandato la sua scelta. A far discutere, però, è il comportamento di Giancarlo. Il cavaliere ha deciso di interrompere la frequentazione con Aurora per concentrarsi su Alessandra, ma ultimamente sembra che i due abbiano ripreso a sentirsi. Lui la vede come un’amica, ma lei sembra intenzionata a conquistarlo. A non convincere è soprattutto la decisione di raggiungere Aurora per Capodanno. Voce che nessuno dei due ha confermato. Secondo opinionisti e pubblico i due potrebbero avere un accordo per rimanere in studio il più a lungo possibile.

Prosegue la frequentazione tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due sono molto vicini e la stessa Roberta ha ammesso che due anni fa non sono mai stati così in sintonia. Tuttavia la dama teme che questa frequentazione possa evolversi in un’amicizia e vuole continuare a frequentarlo per capire come possa evolvere la loro storia.

