Uomini e Donne, Maurizio: “Tina? La stiamo sbugiardando”

Maurizio Guerci, frequentante di Gemma Galgani a Uomini e Donne, rilascia delle parole al vetriolo su Tina Cipollari.

Il percorso di Gemma Galgani a Uomini e Donne potrebbe giungere alla fine dopo questa edizione della trasmissione Mediaset. Da anni protagonista indiscussa del trono over, prima per la storia complicata con Giorgio Manetti e poi per la ricerca continua dell’amore vero, in questa edizione la dama torinese sembra aver preso molto sul serio la frequentazione con Maurizio Guerci.

Il cavaliere 50enne inizialmente si frequentava sia con Gemma che con altre dame, lasciando spazio tra gli spettatori e gli opinionisti del programma a forti dubbi sul suo interesse per la Galgani. Come sempre la più critica è stata Tina Cipollari, la quale stavolta non si è schierata contro la sua nemesi, bensì contro il cavaliere in sua difesa. Secondo lei, infatti, questo sarebbe troppo giovane per la Galgani e nasconderebbe la frequentazione con un’amante.

Uomini e Donne, parole al vetriolo di Maurizio contro Tina Cipollari

Le perplessità di Tina non hanno scalfito la volontà di Gemma di proseguire la conoscenza con Maurizio. Il cavaliere in questi mesi ha accantonato le altre donne per concentrarsi sulla Galgani e pare che le cose stiano funzionando. Maurizio ha sempre detto di non curarsi della differenza d’età ed in una delle ultime puntate ha dichiarato che lui e la dama si sono lasciati andare alla passione dopo l’ultimo incontro.

Sembra insomma che i due possano lasciare il programma come una coppia, nonostante i dubbi sulla sincerità di Maurizio permangano. Intervistato da Novella 2000, il protagonista di Uomini e Donne ha smentito le voci nei suoi confronti e confermato che non è preoccupato dalla differenza di età con Gemma. Poi su Tina Cipollari ha dichiarato: “stiamo sbugiardando Tina su tutto ciò che inizialmente pensava sul nostro rapporto”.

