Incidente gravissimo a Trapani, famiglia distrutta: un morto, due feriti

Poche ore fa un grave incidente stradale in provincia di Trapani ha distrutto un’intera famiglia. Leggiamo insieme che cosa è successo.

Non c’è stato proprio niente da fare per una giovane mamma di soltanto 27 anni, di nome Veronica Di Maggio. La donna e i suoi due figli sono rimasti coinvolti in un drammatico incidente d’auto, che è costato a Veronica la vita. L’intera famiglia si trova al momento in lutto, e attualmente sperano tutti nella salvezza dei due bambini, i quali si trovano a Palermo in condizioni gravissime.

È accaduto tutto oggi pomeriggio a Birgi, in provincia di Trapani. La famiglia viaggiava all’interno di una vettura, condotta da una giovane donna di 21 anni. Pare che la ragazza abbia improvvisamente, le cause sono ancora da chiarire, perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia di marcia opposta. Proprio in quel momento è avvenuto lo scontro con un camion, che non ha lasciato scampo alcuno a mamma Veronica, morta sul colpo.

La conducente della vettura è stata ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi quanto quelle dei due figli della vittima. I piccoli, di rispettivamente 2 e 3 anni, si trovano attualmente a Palermo, in condizioni gravissime. Stando alle prime ricostruzioni, uno dei due bambini sarebbe stato catapultato fuori dall’abitacolo a causa dell’impatto, e attualmente sta combattendo insieme al fratello per la vita.

