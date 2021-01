Chiacchiere al Caminetto: incontri online con scrittori, autori e filosofi promossi dalla Compagnia dei Cammini.

In questi tempi difficili di pandemia, con ridotte possibilità di incontri e musei, teatri e luoghi di cultura chiusi, è importante coltivare anche virtualmente socialità e cultura, insieme al piacere del racconto.

A questo proposito, la Compagnia dei Cammini organizza un’interessante iniziativa virtuale, “Chiacchiere al Caminetto”, una serie di incontri online con scrittori, artistici, filosofi. Ecco di cosa si tratta.

Chiacchiere al Caminetto: incontri online con scrittori e filosofi

“Sono momenti difficili, è nostro dovere portare cultura per un mondo migliore, in attesa di ricominciare a camminare“, afferma Luca Gianotti, coordinatore della Compagnia dei Cammini, nel presentre “Chiacchiere al Caminetto”, un ciclo di incontri online per parlare di itinerari a piedi ma non solo con autori, scrittori, artisti, filosofi come Dacia Maraini, Folco Terzani, Nando Citarella, Maurizio Carucci, Massimo Zamboni, Donatella Di Pietrantonio e tanti altri.

Il ciclo di incontri comincia con il primo appuntamento il 5 gennaio e proseguirà fino al 4 febbraio. Gli incontri virtuali si terranno alle ore 18.00, con dirette sulla pagina Facebook e il canale YouTube della Compagnia dei Cammini.

“In un periodo in cui non si può viaggiare, la Compagnia dei Cammini vuole tenere viva la fantasia del viaggio e il calore di stare insieme con delle chiacchiere come se si fosse vicino al caminetto tra uno di noi e un ospite d’eccezione”, spiega ancora Gianotti.

Il primo incontro di martedì 5 gennaio, per Parole e suoni in Aspromonte sulla Via dell’Inglese, la guida Andrea Laurenzano incontrerà Freedom Pentimalli, uno dei giovani attivisti per la minoranza grecofona in Calabria.

Giovedì 7 gennaio, per Mongolia, anima blu, Micha Calà incontrerà il musicista, cantautore e scrittore Massimo Zamboni.

Domenica 10 gennaio è in programma un evento con musica dal vivo: Maurizio Russo incontrerà Nando Citarella su Camminate devozionali con suoni e balli in Campania.

Un altro appuntamento imperdibile è in programma lunedì 1 febbraio, quando dall’Abruzzo la guida Cesidio Pandolfi incontrerà Dacia Maraini, toscana di nascita ma abruzzese di adozione che, da tempo, ha scelto Pescasseroli e la natura del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise come sostegno alla propria ispirazione di scrittrice, dalla prosa alla poesia, dalla saggistica al teatro.

Per ulteriori informazioni sul programma di incontri: www.cammini.eu/blog/webinar

