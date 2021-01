La befana vien di notte, chi è l’attore Fausto Maria Sciarappa: la sua storia

La Befana vien di notte, il film con Paola Cortellesi in onda stasera su Rai 1, vede tra i protagonisti Fausto Maria Sciarappa. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

L’attore e produttore cinematografico Fausto Maria Sciarappa è tra i protagonisti de La Befana vien di notte, il film con Paola Cortellesi in onda questa sera su Rai 1. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Fausto Maria Sciarappa

Fausto Maria Sciarappa è nato a Verona il 18 novembre 1966 ma ha trascorso i primi anni della sua infanzia anche a Torino e Roma, per poi stabilirsi definitivamente con la famiglia a Novara nel 1976. Nel 1992 si è trasferito in Inghilterra per lavoro; nel 1998 si è diplomato alla “Birmingham School of Speech and Drama”. Dopo i primi lavori per il teatro e la tv britannici, ha esordito nel 2000 nel cinema francese, diretto da Jacques Rivette in Chi lo sa?, con Sergio Castellitto e Jeanne Balibar. Rientrato in Italia nel 2002, si è dedicato a teatro, cinema e tv.

Tra i registi che hanno diretto Fausto Maria Sciarappa ricordiamo Jacques Rivette, Marco Tullio Giordana, Roberto Faenza, Ron Howard, Maria Sole Tognazzi, Carlo Verdone, Andrea Molaioli, Carmine Elia, Riccardo Donna, Michele Soavi, Pier Belloni, Lucio Pellegrini e Federico Greco. L’attore ha acquistato grande popolarità interpretando la parte dell’agente dei servizi segreti Zeta nella serie Romanzo criminale. Nel 2016 Carmine Elia gli ha affidato il ruolo di coprotagonista Valerio Lorenzi nella serie La porta rossa. Nel 2018 ha partecipato al film Made in Italy di Luciano Ligabue nel ruolo di Carnevale. Nel 2019 ha fatto parte del cast della serie tv Il nome della rosa ed è stato uno dei protagonisti della fiction Mediaset Il silenzio dell’acqua. Nel 2020 ha collaborato alla miniserie Rai Bella da morire.

